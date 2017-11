Bio-on: completata realizzazione fermentatori più grandi al mondo per produzione bioplasticaPHAs

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Bio-on, società quotata all'Aim Italia e fra i protagonisti della nuova chimica ecosostenibile, ha annunciato di avere ultimato la costruzione dei fermentatori che costituiscono il cuore della tecnologia per la produzione di bioplastiche, 100% biodegradabili e naturali, nello stabilimento di Bio-on che verrà inaugurato il prossimo anno. "Si tratta di una grande sfida tecnologica che ha permesso di realizzare i fermentatori più grandi al mondo, con una capacità di oltre 100 mila litri e un'altezza di oltre 13 metri", si legge in una nota della società. All'interno di questi grandi "silos" avverrà il processo di fermentazione dei batteri che "producono" la bioplasticaPHAs.I nuovi fermentatori sono stati progettati dallo staff tecnico di Bio-on (Business Unit ENG) in collaborazione con RAF il team interno di scienziati che ha sviluppato negli utlimi 4 anni i vari stadi di fermentazione aerobica. I due esemplari, appena consegnati, saranno trasportati e installati nel nuovo stabilimento Bio-on Plants di Castel San Pietro Terme a Bologna e contribuiranno alla ormai prossima produzione di biopolimeri a uso cosmetico.