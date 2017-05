Biologico: 6 italiani su 10 scelgono frutta e verdura bio, vendite +28%

Valeria Panigada 11 maggio 2017 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Il biologico piace sempre di più e traina le vendite di frutta e verdura. Secondo i dati pubblicati oggi da Nomisma in occasione di Macfrut Bio, in Italia le vendite di ortofrutta bio (mese terminante marzo 2017) hanno raggiunto 147 milioni di euro nella sola Gdo, segnando un balzo del 28% rispetto all’anno precedente, a fronte di un +9% delle vendite di ortofrutta in generale. Non solo. I risultati mostrano che il 60% delle famiglie italiane, (vale a dire 6 italiani su 10) ha acquistato frutta e verdura a marchio biologico in almeno una occasione nel 2016.