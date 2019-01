Bioera: da oggi scatta divieto immissioni ordini senza limite di prezzo, ieri titolo +16%

Valeria Panigada 18 gennaio 2019 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non sarà consentita l'immissione di ordini senza limiti di prezzo sulle azioni Bioera, quotate a Piazza Affari. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente, in cui precisa che il divieto rimarrà valido fino a successivo provvedimento. Ieri le azioni Bioera hanno segnato un balzo del 16,16%. La società ha ricevuto un da parte di Bracknor Investment una richiesta di conversione di 5 obbligazioni parte della quinta tranche del prestito obbligazionario convertibile. Il prezzo di conversione è stato fissato a 0,05 euro per azione. Pertanto le 5 obbligazioni danno diritto a sottoscrivere 1.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione Bioera.