Biodue: nuovi finanziamenti a medio lungo termine

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 18:58

MILANO (Finanza.com)

Biodue ha annunciato di aver stipulato due finanziamenti di medio lungo termine per un importo complessivo di 2,6 milioni (di cui un ipotecario di 1,8 milioni, tasso fisso 1,55% a 10 anni, e un chirografario di 0,8 milioni, tasso variabile EURIBOR 1m+1,45% a 7 anni).



“Tali nuovi mezzi finanziari sono destinati al completamento degli investimenti materiali necessari all’adeguamento dei locali per la logistica di recente acquisizione il cui completamento dei lavori è previsto per il primo trimestre del corrente anno”, riporta la nota della società.