Bio-On svilupperà bioplastica per imballare frutta e verdura, accordo con Rivoira per creare jv Zeropack

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Bio-On prosegue la sua incessante ricerca per sviluppare nuovi materiali e utilizzi legati alla bioplastica. La società quoatata sul listino Aim Italia ha stretto un accordo strategico con Rivoira (uno dei principali produttori e distributori mondiali di frutta) per creare la joint venture Zeropack dedicata allo sviluppo della bioplastica per il packaging alimentare di frutta e verdura. La nuova società, partecipata da Bio-On e Rivoira in maniera paritetica (50 e 50), realizzerà pellicole, cassette, contenutori, supporti ed etichette completamente naturali e biodegradabili. Per accelerare lo sviluppo delle tecnologia Zeropack ha acquisito da Bio-On una licenza esclusiva mondiale per 10 milioni di euro.