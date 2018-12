Bio-On stringe partnership con Hera, creata nuova unità di business Lux-on

Valeria Panigada 10 dicembre 2018 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Bio-On, leader nel settore della bioplastica, ha raggiunto un accordo con Hera per partecipare insieme alla creazione di Lux-On, una società dedicata alla produzione di bioplastica da Co2 (anidride carbonica) catturata dall'atmosfera e alla produzione di energia senza l'utilizzo di fonti fossili. La nuova tecnologia sviluppata da Bio-On prevede di utilizzare anidride carbonica come materia prima a costo zero in aggiunta a quelle già utilizzate finora per produrre la bioplastica. I laboratori e il primo impianto del nuovo progetto Lux-On verranno costruiti entro il 2019 con soluzioni sostenibili: la produzione infatti si baserà solo su energia rinnovabile solare.