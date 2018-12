Bio-On: creata società per sviluppo bioplastica nel settore elettronico, accordo con Kartell

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Bio-On, società attiva nella bioplastica e quotata sul listino Aim Italia, ha creato Eloxel, una società per sviluppare l'uso della bioplastica nel settore elettronico. I ricercatori Bio-On, che lavorano su questo settore da due anni, hanno scoperto le potenzialità della bioplastica per rendere ecosostenibile anche il settore dell'elettronica con batterie di nuova generazione che permetteranno di limitare la nuova emergenza ambientale costituita dall'enorme quantità di rifiuti elettronici. Bio-On ha già depositato i primi brevetti. Questa nuova società è detenuta al 50% da Kartell con cui Bio-On ha stretto un accordo di partnership per accelerare lo sviluppo in questo settore e acquisire una posizione di leadership in questo campo.