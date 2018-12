Bio-On, accordo per produzione di bioplastica da barbabietola da zucchero in Spagna

Valeria Panigada 17 dicembre 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Bio-On, società quotata sul listino Aim Italia e specializzata nelle bioplastiche, ha firmato un accordo con la spagnola Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (Acor) per iniziare una collaborazione tecnica, la prima in Spagna, con l'obiettivo di studiare a valutare l'opportunità di produrre bioplastica da sotto prodotti delle barbabietole da zucchero. Le due aziende inizieranno a lavorare insieme per realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto industriale specifico in Spagna.