Bim: prorogata fino a fine luglio esclusiva concessa a Banca Zarattini per Bim Suisse

Daniela La Cava 6 luglio 2017 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Bim) ha autorizzato una proroga sino al 31 luglio prossimo del periodo di esclusiva concesso a Banca Zarattini & Co. per la definizione degli accordi relativi alla cessione del 100% delle azioni di Bim Suisse e alla collaborazione commerciale. Lo si apprende in una nota stampa diffusa ieri sera dalla società.