Bici e scooter elettrici conquistano la Borsa, debutto sprint per Askoll EVA (+36%)

Titta Ferraro 11 luglio 2018 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Sprint a Piazza Affari per Askoll EVA, al debutto oggi su AIM Italia. Il titolo della società che progetta, sviluppa e produce veicoli elettrici a due ruote, in particolare biciclette e scooter, segna un balzo del 36% a quota 4,765 euro.Askoll EVA commercializza i prodotti attraverso differenti canali: punti vendita monomarca in Italia e in Francia ed una fitta rete di distributori in Italia ed in Europa. In fase di collocamento la società ha raccolto 12 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 22,1% con una capitalizzazione pari a 54,4 milioni di euro. Il valore della produzione della società nel 2017 ammonta a 4,4 milioni di euro.“L’accesso al mercato dei capitali - commenta il Presidente di Askoll EVA, Elio Marionici - ci permetterà di rendere la nostra azione ancora più rapida e incisiva con l’obiettivo di far diventare i veicoli elettrici sempre più i partner di tutti i giorni, sia per gli utilizzatori professionali, sia per il grande pubblico. Sono soddisfatto di questa importante operazione che permetterà una crescita significativa, sia in Italia, sia a livello Internazionale, di Askoll EVA nei prossimi anni, cogliendo anche nuove opportunità di un mercato ad alto potenziale e in veloce sviluppo. Il DNA e lo stile di Askoll saranno a garanzia di un rapporto di lungo termine con i nuovi azionisti.”