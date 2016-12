Biancamano - Waste Italia: salta integrazione tra le due società

Luca Fiore 21 dicembre 2016 - 19:48

Nell’ambito del progetto di integrazione tra Biancamano e Gruppo Waste Italia, le due società hanno emesso una nota congiunta per comunicare di aver risolto in via consensuale gli impegni assunti finora.



“La realizzazione dell’Operazione era subordinata ad una serie di condizioni sospensive tra cui (i) la ristrutturazione del debito finanziario di Biancamano con i propri istituti finanziatori, (ii) il perfezionamento di un piano di riorganizzazione societaria in WIG”. “Allo stato attuale risulta perfezionata la sola Riorganizzazione WIG, come peraltro riconosciuto dalle Parti già nella Scrittura Modificativa”.



È stata quindi sottoscritta una scrittura privata risolutiva nella quale le parti “hanno preso atto reciprocamente dell’impossibilità, allo stato attuale, di determinare con ragionevole certezza una nuova scadenza contrattuale in considerazione delle tempistiche incerte di realizzazione, da un lato, della negoziazione da tempo avviata da Biancamano con gli istituti finanziatori per la Ristrutturazione del proprio debito, dall’altro lato delle trattative avviate da WIG per la rinegoziazione del prestito obbligazionario Waste”.