Berlusconi: Manovra era già stata bocciata da investitori, risparmi sempre più in pericolo

Titta Ferraro 21 novembre 2018 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Anche Silvio Berlusconi interviene nel giorno della bocciatura della Manovra da parte dell'UE. "A preoccupare di più non è il giudizio dell'UE ma quello degli investitori e dei risparmiatori, che si sono già pronunciati in modo severo sulla politica economica del governo giallo-verde, e che trarranno dalla bocciatura dell'UE ulteriori motivi di diffidenza verso l'Italia", ha dichiarato poco fa l'ex premier che vede "un crescente pericolo per il risparmio degli italiani e per il futuro delle imprese".Berlusconi parla di "dissennata politica di spesa del Governo" e parla di chiari segnali in sede parlamentare circa il logoramento dell'accordo di governo fra Lega e Cinque Stelle.