Beni Stabili: collocato bond al 2028 per 300 milioni di euro

Luca Fiore 20 febbraio 2018 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Beni Stabili ha emesso una nota per annunciare l’emissione e il regolamento di obbligazioni senior non garantite per 300 milioni di euro 2,375% con scadenza 2028. Oggi i titoli sono stati quotati nel listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).“Il pool di investitori di ottima qualità che ha partecipato a questa transazione a lungo termine, conferma nuovamente l’interesse per il profilo di Beni Stabili da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale. Con questa operazione, che rientra all’interno della strategia di ottimizzazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, la Società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone alo stesso tempo il costo”, riporta il comunicato.Il collocamento è stato curato da Morgan Stanley & Co. International PLC e Natixis, che hanno agito in qualità di “Joint Lead Managers”.