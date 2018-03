Benetton: al via jv tra Aberdeen Standard Investments e 21 Partners

Daniela La Cava 16 marzo 2018 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Aberdeen Standard Investments e 21 Partners hanno annunciato la nascita di 21 Aberdeen Standard Investments Limited (21ASI), una joint venture al 50% tra le due società che avrà sede nel Regno Unito. L’obiettivo di Aberdeen Standard Investments sarà quello di lanciare, nel corso dell’anno, un fondo di private equity da 1 miliardo di euro. È quanto si apprende in una nota stampa. La strategia di investimento del fondo avrà come obiettivo l’acquisizione di quote non di controllo, con un orizzonte di investimento a lungo termine, mantenendo in capo agli imprenditori la quota di maggioranza del proprio business. Oltre a fornire capitali, l’intervento di 21ASI supporterà le aziende in cui investe, aiutandole ad affrontare sfide quali la gestione della crescita, il potenziale di introdurre discontinuità nel proprio settore, oltre a successione e passaggio generazionale.