Benetton Group: Luciano Benetton nominato presidente esecutivo

Daniela La Cava 31 gennaio 2018 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Luciano Benetton ha assunto la carica di presidente esecutivo di Benetton Group. Lo comunica il gruppo di Ponzano Veneto in una nota nella quale si precisa che Francesco Gori, presidente da maggio 2016, rimesse le deleghe a favore del fondatore, mantiene in seno al consiglio il ruolo di amministratore oltre ad assumere a breve una nuova carica in altra società del gruppo facente capo ad Edizione Srl.