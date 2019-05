Beghelli finalizza la cessione di Beghelli Canada

simone borghi 30 aprile 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Beghelli riprogetta la struttura operativa, con minor investimento di capitale fuori dall’Europa e miglioramento strutturale della posizione finanziaria. Queste in sintesi le motivazioni strategiche alla base della decisione di cedere la società operativa Beghelli Canada ad Ascot Capital Group, una holding privata con sede a Montreal che investe in società nel settore dell'illuminazione.Il prezzo di cessione dell’intera partecipazione (100%) detenuta da Beghelli Spa in Beghelli Canada è pari a circa 14 milioni di euro, soggetto ad aggiustamenti sulla base del bilancio alla data del closing. Tale cessione permette di realizzare una plusvalenza sul bilancio consolidato, al lordo degli effetti fiscali, di circa 8 milioni di euro.Infine, grazie a contestuali accordi Beghelli manterrà rapporti commerciali di fornitura sul mercato canadese che si affianca all’attività in Nord America di Beghelli.