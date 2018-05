Beghelli: cooptato nuovo membro del Cda

Luca Fiore 29 maggio 2018 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Oggi il Cda di Beghelli ha nominato per cooptazione Gianluca Settepani quale nuovo membro non esecutivo e non indipendente dell'organo amministrativo. La nomina segue le dimissioni, datate 21 maggio, di Matteo Tamburini.