Be sigla “partnership” internazionale con Finastra

Luca Fiore 7 giugno 2018 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Be ha siglato un accordo di partnership triennale con Finastra finalizzato allo sviluppo di servizi professionali e soluzioni per l'"investment banking" su scala internazionale, con focus sui mercati Italia, Germania, Austria, Svizzera, Gran Bretagna e Polonia.“È un passaggio importante – ha dichiarato Stefano Achermann, CEO del Gruppo Be -perché completa la nostra offerta di servizi professionali ad alta specializzazione nel settore dell'investment banking”.Con più di 9.000 clienti nel mondo, Finastra realizza software a supporto della finanza, servendo le Istituzioni Finanziarie con soluzioni “mission critical” di ogni dimensione, presso il cliente, ospitate nella propria infrastruttura o in cloud.