Be rafforza la sua presenza in Spagna e Portogallo, acquistato il 60% di Paystrat

Valeria Panigada 17 febbraio 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Be Group ha acquistato, attraverso la sua controllata Be Consulting, il 60% di Paystrat, una società di consulenza spagnola focalizzata sulle strategie dei pagamenti, per 180mila euro. L'accordo prevede l'opzione di acquisire la quota residua del restante 40% in due fasi successive: il 20% entro il 2021 e il 10% entro il 2025. "Con questa acquisizione Be rafforza la sua presenza operativa nella regione iberica, intensificando l'offerta di servizi di pagamento in Spagna e in Portogallo, mercati con elevate opportunità di crescita", spiega la società.