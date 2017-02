Be acquista il 60% della tedesca Fimas per 1,24 milioni

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Be Group Think, Solve, Execute rafforza il suo portafoglio di servizi per l’industria dei servizi finanziari e la sua presenza nell’area tedesca con una nuova acquisizione in Germania. La società quotata al segmento Star e specializzata nel settore del consulting ha acquisito il 60% di Fimas, una consulting boutique di consulenza basata a Francoforte che vanta tra i suoi clienti Deutsche Boerse, Deutsche Bank e CommerzBank. L'acquisizione, non soggetta ad alcuna clausola sospensiva, prevede un prezzo di 1,24 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre l’opzione di acquisire la quota residua del 40% in due fasi successive: 30% entro maggio 2021 e 10% entro maggio 2024. "Con questa acquisizione - si legge nella nota diffusa dalla società - Be intende accelerare la penetrazione del mercato tedesco nell’area di Francoforte, facendo leva sulle specializzazioni verticali di Fimas nel segmento delle Borse europee, seguendo i cambiamenti regolatori e gli impatti derivanti dal fenomeno della Brexit".