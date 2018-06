Be acquisisce il 51% di Juniper e si rafforza nel mercato sport & entertainment

Valeria Panigada 22 giugno 2018 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

IlGruppo Be, tra i principali player italiani nel settore consulting quotato sul segmento Star, ha acquisito il 51% di Juniper Extensible Solutions, società digitale italiana attiva nello sviluppo di soluzioni software per il web e multimediali, nei settori dello sport, della musica e degli eventi. Il prezzo di acquisto della maggioranza del capitale è stato fissato a 457.693 euro e l'accordo prevede una struttura di "put & call" per l'acquisto del residuo capitale in tranche successive entro i prossimi 7 anni. L'operazione, spiega la società nella nota odierna, consente al gruppo di realizzare sinergie nel segmento Sport&Entertainment, dove è già presente con la società IQUII, e di integrare sulla base clienti di Juniper l'intera value proposition di servizi professionali negli ambiti di digital strategy, mobile & web development e customer experience & design.