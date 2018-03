Be, accordo strategico da 11,85 milioni nel bancassurance europeo

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Beha siglato un accordo strategico di collaborazione con un primario gruppo europeo nel settore della bancassurance per il periodo 2018-2024. L’accordo prevede la vendita della licenza d’uso della piattaforma vita di proprietà di Be e comprende l’evoluzione tecnologica della stessa, i servizi di supporto ed assistenza per i prossimi sette anni. Il contratto ha un valore complessivo di 11,85 milioni di euro per l’intero periodo, di cui 5,75 milioni di competenza del 2018.