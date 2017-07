Be: BundesBank rinnova contratto con R&L AG

Daniela La Cava 25 luglio 2017 - 12:08

La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha rinnovato il contratto con R&L AG - la società tedesca del Gruppo Be TSE specialista nei pagamenti - per supportare il progetto di evoluzione dell’infrastruttura dei pagamenti nel contesto tedesco e europeo. Lo rende noto Be in un comunicato sottolineando che il nuovo progetto ha l’obiettivo di fornire e sviluppare ulteriormente una piattaforma per i pagamenti che garantisca la sicurezza delle transazioni di pagamento - al dettaglio e all’ingrosso - a livello domestico, Europeo e internazionale. Il nuovo contratto ha un valore di 1 milioni di euro e ha una durata complessiva di due anni. A Piazza Affari intonazione positiva per il titolo Be che guadagna oltre il 4 per cento.