Bce temporeggia, ma nuovo Tltro si avvicina con possibile annuncio a marzo (analisti)

Titta Ferraro 25 gennaio 2019 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

La Bce prende tempo e vuole valutare meglio quanto persistente è il rallentamento economico in atto prima di mettere in campo nuovi strumenti di sostegno quali un nuovo Tltro. Alcuni analisti ritengono che sia una possibilità concreta con l'annuncio possibile già nel prossimo meeting del 7 marzo. "La reticenza di Draghi a varare immediatamente nuove misure sia dipesa più da motivi di forma che di sostanza - sottolinea Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners - . Avendo annunciato il termine del QE a dicembre, lanciare immediatamente una nuova misura avrebbe dato l'impressione di nervosismo e precipitazione". Secondo Sersale "è comunque evidente a tutti che la situazione dovrà migliorare non poco, per convincere il Governing Council a non prolungare il supporto alla liquidità bancaria con un nuovo schema".Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte SIM, sottolinea come la BCE ha ancora un arsenale di munizioni disponibile per far fronte a un rallentamento più marcato e duraturo dell'economia. Pertanto lo strategist di Intermonte ipotizza l'annuncio di una TLTRO (o LTRO o un mix delle due) nella riunione del 7 marzo, con eventuale partenza differita a giugno.