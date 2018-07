Bce: tassi su livelli attuali almeno fino a estate 2019

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio direttivo della Bce si attende che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all’estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine. Lo si apprende in una nota ufficiale dell'istituto di Francoforte.Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il consiglio direttivo continuerà a effettuare acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività all’attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro sino alla fine di settembre 2018. "Dopo settembre 2018, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine del consiglio direttivo, il ritmo mensile degli acquisti netti di attività sarà ridotto a 15 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2018 e in seguito gli acquisti netti giungeranno a termine", si legge nel comunicato ufficiale. Il consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA per un prolungato periodo di tempo dopo la conclusione degli acquisti netti di attività e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.