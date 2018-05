Bce: non c'è bisogno di intervenire nella crisi italiana (Reuters)

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2018 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea di Mario Draghi non considera necessario intervenire per smorzare la crisi istituzionale esplosa in Italia. E' quanto riporta a Reuters una fonte vicina all'Eurotower."Nessuna banca centrale reagirebbe a eventi che si sono manifestati in pochi giorni".