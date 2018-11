Bce: in Europa correzione Borse provocata da cali Wall Street e anche situazione Italia

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

I timori per il futuro dell'Italia legati alla manovra M5S-Lega hanno "amplificato" la correzione delle borse europee, che hanno sofferto anche l'impatto dei forti cali di Wall Street. E' quanto si legge nei verbali relativi all'ultima riunione della Bce dello scorso 24-25 ottobre."La situazione in Italia, le tensioni commerciali e i timori crescenti per le prospettive di crescita globali hanno probabilmente amplificato la correzione".