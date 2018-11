Bce, debito pubblico italiano: prosegue la fuga degli investitori stranieri, esposizione a minimo in oltre quattro anni

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2018 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Brutte notizie per il debito italiano.Nel mese di agosto, il valore dei bond governativi italiani detenuti dagli investitori stranieri è sceso a 656,839 miliardi di euro, al minimo dal marzo del 2014, ovvero al valore più basso in più di quattro anni. E' quanto risulta da alcuni dati della Bce, che sono stati resi noti da Reuters.Dai calcoli emerge che, nel mese di agosto, gli stranieri detenevano una quota del debito pubblico italiano pari al 33,3%, in flessione rispetto al 33,8% di luglio.I dati includono anche gli acquisti che sono stati effettuati dalla Bce sulla base del suo piano di Quantitative easing, insieme alle partecipazioni che i residenti hanno rilevato attraverso veicoli stranieri di investimento.Del problema della fuga degli investitori stranieri dall'Italia ha parlato nelle ultime ore anche un articolo del Financial Times sottolineando che, proprio per ovviare a tale problema, il governo M5S-Lega sarebbe a caccia di acquirenti alternativi, in particolare degli stessi risparmiatori italiani.Alta trepidazione per il BTP Italia, la cui prossima emissione partirà lunedì prossimo, 19 novembre, fino al 22 novembre.