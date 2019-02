Bce comunica requisiti patrimoniali per Bper: Srep su Cet1 al 9% nel 2019

Daniela La Cava 8 febbraio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea (Bce) ha comunicato i requisiti patrimoniali del Gruppo Bper per il 2019. Stando a quanto si apprende in una nota stampa, la Bce ha stabilito che, a partire dal primo marzo 2019, l'istituto bancario guidato da Alessandro Vandelli deve mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 (Cet1 ratio) pari a 9% rispetto al 8,125% del 2018. Si tratta di un incremento di 87,5 punti base "in massima parte imputabile, per 62,5 punti base, alla definitiva applicazione a regime del Capital Conservation Buffer previsto dall’Autorità di Vigilanza per tutto il sistema bancario e per 25 punti base al Pillar 2". La Bce ha richiesto il rispetto di un requisito minimo del Total Capital ratio del 12,5 per cento.