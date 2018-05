Bce: banche italiane hanno acquistato bond italiani ad aprile per 6,5 miliardi euro

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2018 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Gli ultimi dati della Bce rivelano che, nel mese di aprile, le banche italiane hanno acquistato debito pubblico per un valore di 6,5 miliardi di euro. Si tratta del quarto mese consecutivo di acquisti di BTP da parte del settore bancario italiano.Il trend contrasta con quello della Spagna. Le banche iberiche hanno ridotto la loro esposizione verso i Bonos il mese scorso, vendendo titoli di Stato per 12,7 miliardi di euro, dopo averne smobilizzati altri a marzo, per 5,8 miliardi.