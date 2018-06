Bce avverte Italia su addio legge Fornero: 'rischio elevato di dietrofront in riforme pensioni'

Laura Naka Antonelli 28 giugno 2018 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Nel Bollettino economico della Bce reso noto stamattina è stata inserita l'analisi Ageing Report 2018, da cui emerge il rischio che alcuni paesi facciano dietrofront nelle riforme pensionistiche adottate (nel caso dell'Italia, il riferimento è alla riforma Fornero:"Il rapporto - si legge nel bollettino economico - ipotizza che tutte le riforme pensionistiche varate negli ultimi anni trovino piena attuazione. Tuttavia, in alcuni paesi, ad esempio in Italia e in Spagna, il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato. Il medesimo rischio, inoltre, potrebbe aumentare per i paesi in cui, ad oggi, si prevedono importanti cali dei tassi di sostituzione.In tali casi in alternativa, potrebbe aumentare il rischio di sempre maggiori trasferimenti di natura assistenziale qualora i piani pensionistici privati non fossero in grado di sopperire al divario".