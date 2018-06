Bce, Vitas Vasiliauskas: Italia non minaccia per Eurozona, ma monitorare

Laura Naka Antonelli 12 giugno 2018 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Vitas Vasiliauskas, membro del board della Bce, ha smorzato i timori sulla situazione politica italiana, affermando che il paese non rappresenta una minaccia per l'Eurozona. E' quanto riporta Reuters."In questo momento l'Italia ha un governo, perciò penso che possiamo aspettarci che non minacci l'intera Eurozona", ha detto il governatore della banca centrale lituana."In ogni caso, dobbiamo tenere la situazione sotto controllo".La situazione politica in Italia non rappresenta una minaccia all’eurozona, nonostante le agitazioni che sta causando sui mercati finanziari. Lo ha detto il membro del board della Bce Vitas Vasiliauskas.