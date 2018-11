Bce, Villeroy: 'se debito e deficit fossero chiave per crescita, Francia e Italia sarebbero campioni in Europa'

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

"L'euro è parte delle soluzioni per i problemi economici dell'Italia". Così il numero uno della Banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau, intervistato dal Corriere della Sera.Villeroy aveva lanciato nelle ore precedenti un allarme sulla manovra del governo M5S-Lega, affermando che una spesa pubblica più alta non necessariamente si tradurrebbe in un tasso di crescita più sostenuto, così come il debito pubblico, ha continuato, non può crescere in modo indefinito."Se il deficit e il debito fossero le chiavi per la crescita, allora i nostri due paesi (Francia e Italia) sarebbero campioni di crescita in Europa. Purtroppo, non è così", ha sottolineato, stando a quanto riporta Reuters.