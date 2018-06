Bce, Draghi su QE: minori acquisti BTP a maggio in base a regole stabilite, nessun complotto

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

La Bce ha effettuato minori acquisti di BTP nel mese di maggio in base a quanto era stato già stabilito dalle regole precedenti. E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi, che sono stati lasciati invariati. La riunione della Bce si è tenuta a Riga, in Lettonia.Draghi ha ricordato che gli acquisti di bond effettuati dalla Bce nell'ambito del piano di Quantitative easing sono diminuiti anche nel caso di altri paesi come Austria, Belgio, Francia, e ha consigliato di non lasciarsi ossessionare dai dati relativi ai flussi di acquisti di bond "settimanali e/o mensili". "Qui non c'è nessun complotto", ha detto.