Bce, Angeloni: 'turbolenze vanno evitate misurando dichiarazioni, banche italiane più solide'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Le turbolenze dei mercati che possono essere "particolarmente insidiose" in questa fase "vanno evitate misurando le dichiarazioni e soprattutto mettendo in atto politiche che producano stabilità e fiducia". Lo ha detto l'esponente del Meccanismo unico di Vigilanza della Bce, Ignazio Angeloni, in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore.E' necessario, ha detto Angeloni, evitare "passi più lunghi della gamba, come ha detto il governatore Visco"."Per contro, va detto con forza che le banche europee e italiane sono oggi solide, più capitalizzate rispetto a prima della crisi, erogano più credito e hanno meno crediti deteriorati in bilancio".