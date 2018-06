Bce, Angeloni: 'L'euro ha portato grandi vantaggi, che l'Italia ha saputo cogliere solo in parte'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

"L'euro ha portato grandi vantaggi, che l'Italia ha saputo cogliere solo in parte". Lo ha detto l'esponente del Meccanismo unico di Vigilanza della Bce, Ignazio Angeloni, in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore."Abbiamo assistito, soprattutto negli ultimi tempi, a tentativi di screditare gran parte di quello che si è fatto negli ultimi vent'anni per costruire i fondamenti dell'Unione monetaria e dell'Unione Europea. Una volta realizzati importanti progressi, si tende a dimenticare dei vantaggi che hanno portato. Ma è un atteggiamento pericoloso: chi ha responsabilità e chi orienta l'opinione pubblica dovrebbe incoraggiare scelte lungimiranti".Ancora Angeloni al Sole 24 Ore:"Dobbiamo sforzarci tutti di spiegare meglio queste scelte. L'euro ha già portato grandi vantaggi all'Italia; ancor di più, porta opportunità che il Paese è stato finora solo in parte in grado di cogliere ma che rimangono a portata di mano"