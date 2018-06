Battesimo di fuoco per Conte al G7: appoggia Trump su Russia, poi Roma corregge il tiro

Titta Ferraro 9 giugno 2018 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Primo appuntamento ufficiale sulla scena internazionale per il premier italiano Giuseppe Conte. Un esordio difficile alla luce dei nervi molto tesi tra Usa ed Europa sul fronte dazi. Conte ha mantenuto una posizione "moderata" sulla questione dazi, non unendosi quindi al fronte anti Trump guidato dal presidente francese Emmanuel Macron.E' poi arivata la presa di posizione sul ritorno della Russia nel G8, caldeggiato ieri da Donald Trump. "Sono d'accordo con il Presidente Donald Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti", ha scritto su Twitter il nuovo primo ministro italiano. Poi però arriva la presa di posizione comune europea sottoscritta quindi anche da Conte. Fonti da palazzo Chigi hanno puntualizzato che "Roma non decide da sola" su temi delicati come quello di riammettere la Russia.