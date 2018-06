Barometro Crif: maggio record per richieste prestiti dalle famiglie (+6,9%)

Daniela La Cava 8 giugno 2018 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Maggio da record per le richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane. Secondo il barometro Crif, a maggio le richieste di prestiti da parte degli italiani (nell’aggregato di prestiti personali e prestiti finalizzati) hanno mostrato una crescita del 6,9% rispetto al corrispondente mese del 2017. "La crescita - spiega Crif in una nota - è frutto della performance positiva sia della componente dei prestiti personali (+9,1%), che fanno segnare il record assoluto quanto a numero di richieste degli ultimi 10 anni, sia dei prestiti finalizzati (+4,8%), che risultano in decisa ripresa dopo una fase di appannamento".Impennata dell’importo medio richiesto, che nell’aggregato di prestiti personali e finalizzati a maggio fa segnare un valore record, si è attestato a 9.966 euro (+7% rispetto allo stesso mese del 2017, in continua crescita da oltre 3 anni). Si tratta del valore in assoluto più alto dal 2010 ad oggi.