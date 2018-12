Barometro Crif: aumentano richieste mutui e surroghe. Tra i fenomeni d'interesse i 'mutui green'

Daniela La Cava 6 dicembre 2018 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Prosegue a novembre la crescita sia delle richieste di mutui e di surroghe sia l'importo medio. Secondo il Barometro Crif relativo all’andamento delle richieste di mutui da parte delle famiglie italiane, le richieste (vere e proprie istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) sono aumentate del 3,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un altro dato che caratterizza positivamente la rilevazione di novembre è rappresentato dal consolidamento del trend di crescita dell’importo medio richiesto, che si è attestato a 129.618 euro (+1% rispetto al corrispondente mese del 2017, in ripresa da agosto dopo i primi sei mesi dell’anno sostanzialmente piatti)."A novembre si conferma il trend di progressivo sviluppo del mercato dei nuovi mutui, con l’aumento del numero di richieste registrate sul sistema di informazioni creditizie di Crif e una ripresa dell’importo medio, che fa registrare il valore più alto del singolo mese negli ultimi 5 anni - commenta Simone Capecchi, executive director di Crif –. Un fenomeno di grande interesse è rappresentato dai cosiddetti 'mutui green', che finanziano l’acquisto di abitazioni ad elevata prestazione energetica oltre che lavori di ristrutturazione che implicano l’upgrade della classe energetica. Per tali interventi, infatti, i mutui considerati 'verdi' possono prevedere condizioni particolarmente agevolate, come tassi più vantaggiosi o finanziabilità più elevata rispetto al valore dell’immobile”.