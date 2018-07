Barbieri (MEF): "Spero in una sorpresa nei prossimi dati sul PIL"

Alessandra Caparello 19 luglio 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Visti i dati molto positivi sul fatturato industriale, c’è fiducia in una sorpresa al rialzo e l'espansione potrebbe andare al ritmo dello 0,3% del primo trimestre. Così Riccardo Barbieri, capo economista del MEF parlando a Bloomberg.L'economia italiana, dice Barbieri, potrebbe aver evitato un rallentamento nel secondo trimestre grazie al buon andamento del mercato del lavoro e dell'industria. Il ministero dell’Economia, continua il capo economista, si concentrerà su come aiutare ad attuare, per quanto possibile, le politiche governative come il reddito di cittadinanza e gli sgravi fiscali, cercando di promuovere la competitività e la produttività, ha detto Barbieri.