Bankitalia: sviluppi favorevoli sul mercato dei titoli di Stato ma condizioni restano tese

Alessandra Caparello 18 gennaio 2019 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Per effetto dell’accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea sui programmi di bilancio, i premi per il rischio sui titoli sovrani sono scesi. Lo afferma Bankitalia nel suo consueto Bollettino economico in cui afferma che sul mercato dei titoli di Stato vi sono stati sviluppi favorevoli con il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi a metà gennaio era di circa 260 punti base, 65 in meno rispetto ai massimi di novembre. Tuttavia, avvertono da via Nazionale, le condizioni complessive dei mercati finanziari restano tuttavia più tese di quelle osservate prima dell’estate.