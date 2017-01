Bankitalia: stabili sofferenze bancarie a novembre, in crescita i prestiti

Riccardo Designori 10 gennaio 2017 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto reso noto da Bankitalia, a novembre le sofferenze bancarie si sono attestate a 199,061 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto ai 198,6 miliardi di ottobre (+0,23%).



L’indicazione positiva viene tuttavia dal raffronto con i 201,011 miliardi di euro di sofferenze che gli istituti di credito italiani detenevano a novembre 2015. In questo caso il calo è stato dello 0,97%.



In questo contesto, i prestiti a imprese e famiglie hanno fatto registrare un incremento. A novembre i prestiti al settore privato sono cresciuti su base annua dello 0,5%, quelli alle famiglie sono aumentati dell’1,8% sui dodici mesi.