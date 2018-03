Bankitalia: reddito famiglie sale, ma aumentano diseguaglianze

Daniela La Cava 12 marzo 2018 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Il reddito medio delle famiglie italiane rilevato dall'indagine sul 2016 è cresciuto del 3,5% rispetto a quello rilevato dalla precedente indagine sul 2014, dopo essere pressoché ininterrottamente caduto dal 2006. È rimasto tuttavia ancora inferiore dell’11% rispetto al picco raggiunto in quell'anno. È quanto emerge dall'indagine sui bilanci delle famiglie italiane pubblicata dalla Banca d'Italia.Gli analisti di via Nazionale segnalano, tuttavia, è aumentata la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi che "è tornata in prossimità dei livelli prevalenti alla fine degli anni novanta del secolo scorso". Ed è aumentata anche la quota di individui a rischio di povertà. "L’incidenza di questa condizione, che interessa perlopiù le famiglie giovani, del Mezzogiorno o dei nati all’estero, è salita al 23 per cento, un livello molto elevato", sottolineano da Bankitalia.