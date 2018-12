Bankitalia: nuova discesa a dicembre per l'€-coin

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Nuova discesa per l'€-coin a dicembre. L'indice è sceso per il secondo mese consecutivo, attestandosi a 0,42 rispetto ai 0,47 di novembre. "L’indicatore ha continuato a risentire del peggioramento della fiducia di imprese e consumatori e, in misura minore, delle tensioni sui mercati azionari", sottolinea Bankitalia nella nota odierna. L'€-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).