Bankitalia: nel 2017 ammontare sofferenze chiuse ha toccato il massimo dal 2006

Alessandra Caparello 19 dicembre 2018 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Nel 2017 l'ammontare delle sofferenze chiuse ha raggiunto il massimo dal 2006 (43 miliardi, contro i 17 del 2016), principalmente per effetto dell'aumento delle cessioni sul mercato. Tale valore è risultato per la prima volta superiore a quello dei nuovi ingressi in sofferenza, anche grazie alla progressiva riduzione di questi ultimi. Lo rende noto Bankitalia nella nuova Nota di stabilità finanziaria e vigilanza che aggiorna al 2017 le stime sui tassi di recupero delle sofferenze già pubblicate per gli anni dal 2006 al 2016.Da Palazzo Koch rendono noto che sono cresciuti sia i tassi di recupero delle posizioni in sofferenza cedute (dal 23% al 26%) sia quelli delle sofferenze chiuse mediante procedure ordinarie (dal 43% al 44%). Tuttavia il significativo incremento della quota di cessioni sul mercato (76% del totale, contro 45% nel 2016) ha determinato un tasso di recupero medio pari al 30%, contro il 34% nel 2016. Qualora l'incidenza delle posizioni cedute sul mercato fosse rimasta analoga a quella del 2016, il tasso medio di recupero sarebbe stato del 36%. Il tasso medio di recupero sulle sofferenze assistite da garanzie reali è stato pari al 39%. Questo è risultato in diminuzione sulle posizioni oggetto di cessione (dal 37% al 33%), mentre è cresciuto su quelle chiuse mediante procedure ordinarie (dal 54% al 55%).