Bankitalia: manovra di bilancio amplia il disavanzo

Alessandra Caparello 18 gennaio 2019 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Lamanovra di bilancio accresce il disavanzo degli anni 2019-2021 rispetto al suo valore tendenziale. Lo scrive nero su bianco Bankitalia nel suo consueto Bollettino Economico in cui afferma che le valutazioni ufficiali l’indebitamento netto si collocherebbe al 2,0 per cento del PIL nell’anno in corso, interrompendo il calo in atto dal 2014.