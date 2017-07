Bankitalia: l’inflazione è salita lievemente ma dinamica di fondo rimane contenuta

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Nella media del secondo trimestre l’inflazione al consumo in Italia è salita lievemente, risentendo in particolare dell’andamento dei prezzi dei beni energetici regolamentati. Lo rimarca bankitalia nel suo Bollettino Economico. "In giugno tuttavia - si legge nel Bollettino - secondo i dati provvisori, era ancora poco sopra l’1 per cento. Anche la dinamica di fondo rimane contenuta. Famiglie e imprese hanno rivisto al rialzo le aspettative di inflazione, ma non se ne attendono un rafforzamento significativo nei prossimi dodici mesi rispetto agli attuali livelli".