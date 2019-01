Bankitalia: investitori esteri hanno venduto titoli di portafoglio italiani per 9,7 miliardi

Alessandra Caparello 18 gennaio 2019 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Gli investitori esteri hanno effettuato vendite di titoli di portafoglio italiani per 9,7 miliardi (azioni e, soprattutto, titoli di debito, di cui 5,4 miliardi titoli pubblici) e hanno ridotto gli altri investimenti per 5,2 miliardi. Così rende noto Bankitalia nella pubblicazione dei dati della bilancia dei pagamenti secondo cui questi deflussi di capitali sono stati solo in parte compensati da investimenti diretti in Italia per 0,8 miliardiNel mese di novembre in particolare le passività verso l’estero si sono ridotte di 14,0 miliardi e le attività sull’estero sono diminuite di 4,1 miliardi. I residenti hanno venduto titoli di portafoglio emessi all’estero per 2,9 miliardi (principalmente strumenti di debito a lungo termine) mentre gli investimenti diretti all’estero e gli “altri investimenti” sono lievemente aumentati (in entrambi i casi di 0,2 miliardi). Anche per i derivati è stato registrato un saldo negativo, pari a -2,3 miliardi.