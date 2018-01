Bankitalia: inflazione vista in discesa nel 2018, recupero nel prossimo biennio

Daniela La Cava 19 gennaio 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

L’inflazione scenderebbe temporaneamente quest’anno per poi tornare a salire in maniera graduale. E' quanto emerge dal bollettino economico pubblicato oggi dalla Banca d'Italia. "La flessione prevista per il 2018 (all’1,1 per cento in media d’anno) - si legge nel documento - è riconducibile principalmente al meccanico esaurirsi dell’effetto del rincaro dei beni energetici e alimentari registrato all’inizio del 2017". Il recupero nel prossimo biennio, quando l’inflazione si collocherebbe attorno o lievemente al di sopra dell’1,5 per cento in ciascun anno, rispecchierebbe soprattutto l’aumento della componente di fondo.