Bankitalia: indice generale della borsa italiana recupera il forte calo dell’autunno

Alessandra Caparello 18 aprile 2019 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Il miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari globali si è esteso anche all’Italia visto che da inizio anno l’indice generale della borsa italiana è aumentato del 19%, recuperando il forte calo registrato in autunno. Così Bankitalia nel suo consueto Bollettino economico, il n. 2 del 2019.Secondo Via Nazionale, il rialzo, in parte favorito dal prolungamento delle condizioni monetarie espansive disposto in marzo dall’Eurosistema, ha interessato anche i corsi delle aziende di credito. Dopo una temporanea risalita in febbraio, indotta dalla revisione al ribasso delle prospettive di crescita dell’economia – si legge nel Bollettino - i premi per il rischio sui titoli di Stato italiani sono tornati ai livelli osservati alla fine di dicembre; restano però ben al di sopra di quelli prevalenti all’inizio del 2018. Il differenziale con i rendimenti dei titoli di Stato decennali tedeschi si collocava a metà aprile attorno a 250 punti base.